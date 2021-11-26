«Спутник V» готовы переделать под новый штамм COVID из Африки

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Новый штамм обнаружили в Южной Африке Фото:
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Коронавирус COVID-19

Российскую вакцину «Спутник V» можно адаптировать под новый штамм коронавируса B.1.1.529, который был обнаружен в Южной Африке. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Вакцину „Спутник V“ можно адаптировать под новый штамм коронавируса, обнаруженный в Южной Африке. При необходимости», — передает ТАСС слова Дмитриева.

Ранее ученые обнаружили новый штамм коронавируса в нескольких странах Африки. Его считают более опасным, чем штамм «дельта». Всемирная организация здравоохранения собрала срочное совещание из-за появления нового штамма, пишет агентство Nation News. Великобритания экстренно прекратила авиасообщение со странами, где был обнаружен штамм, сообщает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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