«Спутник V» готовы переделать под новый штамм COVID из Африки

Российскую вакцину «Спутник V» можно адаптировать под новый штамм коронавируса B.1.1.529, который был обнаружен в Южной Африке. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
«Вакцину „Спутник V“ можно адаптировать под новый штамм коронавируса, обнаруженный в Южной Африке. При необходимости», — передает ТАСС слова Дмитриева.
Ранее ученые обнаружили новый штамм коронавируса в нескольких странах Африки. Его считают более опасным, чем штамм «дельта». Всемирная организация здравоохранения собрала срочное совещание из-за появления нового штамма, пишет агентство Nation News. Великобритания экстренно прекратила авиасообщение со странами, где был обнаружен штамм, сообщает RT.
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