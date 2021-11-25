Полицейские ведут поиск нарушителей масочного режима (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В Кургане возле остановки стояла девушка, которая снимала на телефон людей без маски, выходивших из автобуса. После этого к нарушителям подходили люди в форме сотрудников полиции. Пользователей соцсетей возмутила эта ситуация.

«Слева девушка стоит с камерой и снимает тех, кто выходит из автобуса без маски. В это время за остановкой стоит человек одетый в форму сотрудника полиции. Как только девушка заметила нарушителя, тут же подбегает человек в форме и проводит людей в машину, <…> где происходит дальнейшее оформление граждан. Будьте бдительны, товарищи!» — указано в посте, размещенном в группе соцсети «ВКонтакте» «Типичный Курган».

В комментариях под постом большинство жителей Кургана не одобрило такой метод поиска нарушителей. Однако были и те, кто считает этот метод допустимым и гуманным по отношению к водителям и кондукторам автобусов.

«В соответствии с действующим законодательством допускается фото и видеофиксация нарушений, на основании которых составляются административные протоколы», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного УМВД. В мэрии URA.RU ответили, что в общественном транспорте все пассажиры, водители и кондукторы обязаны соблюдать масочный режим. В рейдах участвуют представители разных ведомств.

Ранее сотрудникам областного департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов разрешили составлять на нарушителей административные протоколы. До этого в Кургане в десять раз возросло число патрулей, которые проверяют соблюдение антиковидных мер.

Автор фотографии предупредил о проверке масочного режима возле остановок Фото: группа соцсети «ВКонтакте» «Типичный Курган»