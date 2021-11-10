10 ноября 2021

В Кургане стало больше антиковидных патрулей, проверяющих бизнес

© Служба новостей «URA.RU»
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Фильтр на входе ТЦ «Пушкинский». Курган , покупатели, касса, метрополис, тц, магазин, продукты питания, масочный режим
В Кургане массово проверяют бизнес Фото:
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Коронавирус COVID-19

В десять раз в Кургане возросло число патрулей, которые проверяют соблюдение антиковидных мер на предприятиях, обслуживающих людей. Об этом говорилось на совещании по видеоконференцсвязи в мэрии с бизнесменами, сообщается на сайте администрации Кургана.

«В Кургане усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и решений оперштаба. В 10 раз увеличено количество групп, которые несколько раз в день выходят в рейды по объектам торговли, предоставления услуг, общепита и других. Эта работа дает видимый результат: по сравнению с прошлым месяцем значительно вырос процент объектов, в которых соблюдаются все противоковидные мероприятия», — говорится в релизе мэрии.

Среди нарушений, которые допускают предприниматели — персонал пренебрегает масками и не носит перчатки, где-то нет в наличии дезинфицирующих средств. В мэрии также отметили, что в некоторых компаниях проверяющих не пускают или чинят им препятствия.

Директор департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Ульяна Иванова призвала руководителей объектов, в которых были зафиксированы нарушения, обратить на них внимание и активизировать работу с персоналом. Также предпринимателей попросили сообщить об исправлении нарушений.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане во время антиковидного рейда по парикмахерским произошел скандал. Работницы парикмахерской отказались показать паспорт, препятствовали составлению протокола, угрожали написать на чиновников жалобу Владимиру Путину. На видео сотрудница парикмахерской обвиняет проверяющую в том, что женщина сама вошла в помещение без маски. Некоторые бизнесмены Кургана придумали, как не платить антиковидные штрафы — они временно закрывают заведения.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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