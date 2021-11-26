Зеленский: на Украине готовят госпереворот

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Зеленский уверен в том, что его хотят свергнуть Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

На Украине 1 декабря планируется госпереворот. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Я получил информацию, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот», — сообщил Зеленский в эфире телеканала «Украина 24». Также президент отметил, что в его распоряжении есть данные об участии в провокации олигарха Рината Ахметова. На операцию планируется потратить около миллиарда долларов, добавил Зеленский.

Глава Украины заявил, что не боится госпереворотов и не намерен бежать из страны. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, передает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Ранее украинский политик Олег Ляшко заявил, что Зеленский введет военное положение 1 декабря. По мнению политика, причина в желании ограничить свободу слова и пресечь протесты граждан против коррупции в стране.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...