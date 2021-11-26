Зеленский: на Украине готовят госпереворот

На Украине 1 декабря планируется госпереворот. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.
«Я получил информацию, что первого числа в нашей стране будет государственный переворот», — сообщил Зеленский в эфире телеканала «Украина 24». Также президент отметил, что в его распоряжении есть данные об участии в провокации олигарха Рината Ахметова. На операцию планируется потратить около миллиарда долларов, добавил Зеленский.
Глава Украины заявил, что не боится госпереворотов и не намерен бежать из страны. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, передает telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее украинский политик Олег Ляшко заявил, что Зеленский введет военное положение 1 декабря. По мнению политика, причина в желании ограничить свободу слова и пресечь протесты граждан против коррупции в стране.
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