Депутат ГД Ильтяков не пришел на суд с курганским коммунистом

Депутат Александр Ильтяков во время предварительного заседания находился в Москве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021

Депутат Госдумы Александр Ильтяков не смог прийти в суд на предварительное заседание по делу, связанному с иском депутата гордумы Кургана Якова Сидорова. Вместо Ильтякова был его представитель. О результатах заседания URA.RU сообщили истец и ответчик. На Ильтякова подали в суд за обвинение Сидорова в неумелом управлении городскими банями.

«Сегодня дело по существу не рассматривали. Обменялись мнениями. Были все участники процесса. Я был как истец. Был представитель Ильтякова по доверенности. Самого Ильтякова не было. <…> Для меня это очередное неуважительное отношение, только не ко мне, а уже и к суду», — рассказал Сидоров.

Депутат гордумы от КПРФ объяснил, что сторонам выслали определение суда, в котором ответчику предлагалось подготовить письменный отзыв по существу доводов, изложенных в исковом заявлении. Сидоров отметил, что 26 ноября представитель Ильтякова только сказал, что защита будет вырабатывать позицию.

«Я же нахожусь в Москве, на работе. Сегодня не было обязательности, и, самое главное, повестку мне никто не присылал в связи с тем, что здесь нет необходимости моего присутствия. Когда будет суд настоящий [по существу], тогда я там буду», — объяснил Ильтяков.

В начале ноября Сидоров подал на Ильтякова в суд из-за разговора, который произошел во время предвыборных дебатов последнего с депутатом облдумы от КПРФ Виктором Зыряновым. Ильтяков тогда сказал, что Сидорову вручили банный комплекс, а он похоронил его. Ответчиком в деле также выступает ГТРК «Курган», где показали дебаты.