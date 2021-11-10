Курганский коммунист подал в суд на депутата Госдумы Ильтякова

Депутат Александр Ильтяков (на фото) готов встретиться с представителем КПРФ в суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021

Депутат гордумы Кургана от КПРФ Яков Сидоров подал в суд на депутата Госдумы от «Единой России» Александра Ильтякова за то, что тот обвинил Сидорова в неумелом управлении городскими банями. Об этом 11 ноября Сидоров сообщил в соцсетях.

«Мною данное исковое заявление подано. 26 ноября <…> будет предварительное судебное заседание, где мы будем выяснять, где могилка того банного комплекса, который вдруг обнаружил у нас господин Ильтяков», — сообщил Сидоров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Коммунист отметил, Ильтяков высказался о нем во время предвыборных дебатов с его однопартийцем Виктором Зыряновым. «Я действительно сказал на теледебатах <…>, что ему [Сидорову] вручили банный комплекс, а он похоронил его в городе Кургане. При нем он пришел в банкротство, потому что он его запустил. <…> Этому человеку [Сидорову] не правда нужна, этому человеку нужен хайп», — рассказал URA.RU Ильтяков. Он отметил, что готов идти на заседание, если того потребует суд. На процессе депутат, по его словам, припомнит коммунистам их злодеяния.

В феврале 2020 года Сидоров стал директором курганского МУП «Бытовые услуги» по предложению, на тот момент, мэра Кургана Андрея Потапова. В июне Сидоров решил уволиться из-за отказа банка выдать кредит для погашения долгов по зарплате своим сотрудникам. Долги образовались в период простоя из-за локдауна. Комммунист отмечал, что в конце 2019 года предприятие имело задолженность в 5,3 млн рублей. Позже проблему с зарплатой удалось временно решить.