В транспортном ведомстве ЯНАО назвали свою главную задачу

Власти ЯНАО планируют в 2022 году отремонтировать от 150 до 180 км автомобильных дорог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти ЯНАО в 2022 году планируют отремонтировать от 150 до 180 км автомобильных дорог. При этом, как сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Денис Напольских на пресс-конференции, главной задачей ведомства остается участок между Надымом и Салехардом.

«С основными задачами и планами этого года справились, но это только начало пути. Главная задача привести в порядок главную дорожную артерию региона в 2024 году», — приводит слова директора департамента Дениса Напольских пресс-служба правительства.

На дорожном участке между Надымом и Салехардом в 2023 году планируется установить автозаправочные станции. Ведомство разрабатывает проектную документацию. Помимо этого, в департаменте рассчитывают закончить ремонт дороги в селе Аксарка.

В этом году для муниципалитетов было закуплено 40 автобусов по программе «Лизинг», из которых 31 на газомоторном топливе. Для заправки на новом виде топлива будут созданы заправочные комплексы в Муравленко, Лабытнаги и Салехарде.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО потратят более 500 млн рублей для содержания дороги Надым — Салехард. Ее открыли повторно после ремонта в начале октября и по ней уже ездят автобусы.