В вузе Кургана исследовали эффективность лекарства от COVID-19

В КГУ изучили взаимодействие аспирина с белками вируса, вызывающего COVID-19 Фото: Анна Майорова © URA.RU

В научной лаборатории Курганского госуниверситета исследовали взаимодействие аспирина с рядом белков вируса SARS-CoV-2, вызывающих COVID-19. Результаты работы приняты к публикации в европейском научном журнале, сообщили в пресс-службе КГУ.

«Молодежная научная лаборатория „Перспективные материалы для индустрии и биомедицины“ провела исследования взаимодействия аспирина с рядом белков вируса SARS-CoV-2, вызывающих заболевание COVID-19. Результаты работы легли в основу статьи „Computational analysis of aspirin“ („Вычислительный анализ аспирина“), которая принята к публикации Journal of Molecular Structure», — говорится в сообщении КГУ.

По словам ведущего научного сотрудника лаборатории Дамира Сафина, исследование проведено с помощью метода молекулярного докинга (моделирования). В научной работе идет речь о детальных структурных и компьютерных исследованиях одной из кристаллических форм аспирина. Дамир Сафин и его коллеги полагают, что полученные ими результаты будут полезны для будущего дизайна потенциальных лекарств, а также для разработки новых эффективных методов лечения COVID-19. Ранее в ряде научных публикаций сообщалось о снижении внутрибольничной смертности у госпитализированных с тяжелой формой COVID-19 в связи с приемом аспирина.

В лаборатории КГУ планируют продолжать детальное компьютерное исследование структур и потенциальных лекарственных свойств новых и уже хорошо известных соединений, для эффективного применения против социально значимых заболеваний. По результатам исследований будет подготовлена серия научных публикаций.