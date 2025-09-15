В Кремле ответили на угрозы Трампа ввести санкции

В Кремле в курсе заявлений главы Белого дома Дональда Трампа и о его желании ввести санкции против РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона заинтересована в урегулировании украинского конфликта дипломатическими средствами. Об этом он сообщил журналистами в ходе конференц-колла.
«Да, мы слышали эти заявления [от Трампа]. Россия сохраняет свою заинетресованность и готовность урегулировать конфликт на Украине политическими и дипломатическими средствами», — сказал Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
По мнению представителя Кремля, с украинской стороны данный процесс тормозится искусственно, а государства Европы в свою очередь не хотят вникать в суть первопричин конфликта. Также Песков отреагировал на предложение стран G7 о конфискации российских активов, о котором писало агентство Bloomberg. Он добавил, что это лишь усугубит ситуацию.
«Видели сообщения, знаем, что есть лагерь, который выступает за изъятие активов. Есть лагерь, который склонен действовать более осторожно. Помимо того, что это существенно подорвет доверие к западной финансовой системе, это еще и будет предмтетом для действий России по отстаиванию в юридическом плане своих прав на собственность», — заметил пресс-секретарь российского лидера.
Кроме того, Песков высказася о предложении американского лидера относительно трехсторонней встречи между лидерами РФ, Украины и США. Представитель Кремля сообщил, что пока никаких подвижек в данном направлении не предвидится.
