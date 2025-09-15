В Шадринске временно отключат воду в восточной части города

Шадринцев предупредили об отключении воды
Жителям восточной части Шадринска (Курганская область) предстоит временно остаться без воды из-за плановых ремонтных работ на сетях. Об этом сообщает мэрия города в своем tg-канале.

«Завтра, 16 сентября, МП „Водоканал“ на время ремонта отключит водоснабжение с 8:00 до 17:00 по адресам: ул. Щеткина, ул. Мошкалева,1 и близлежащий частный сектор по Октябрьской, Ленина, Михайловской. Просьба обеспечить запас воды», — предупредили власти.

Ранее URA.RU сообщало, что в Шадринске 18 сентября ожидаются кратковременные отключения телевидения. Будет недоступен канал РТРС-2.

