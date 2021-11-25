25 ноября 2021

В руководстве ОНФ ХМАО готовятся кадровые перестановки. Инсайд

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Праздничный митинг-концерт, приуроченный ко Дню народного единства на площади Труда. Екатеринбург, флаг единая россия, митинг, триколор, флаг россии, флаг онф
В отделении ОНФ ХМАО ожидается смена руководства Фото:

В руководстве отделения ОНФ в ХМАО готовятся кадровые перестановки — кресло сопредседателя вместо Александра Колодича займет ректор ЮГУ Роман Кучин. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте Югры.

«Колодич стал депутатом окружной Думы и руководит бюджетным комитетом. Поэтому занимать теперь еще и пост сопредседателя регионального отделения ОНФ он не может. Вместо него предлагается кандидатура нового ректора ЮГУ — Романа Кучина. Это решение 27 ноября должно быть утверждено во время региональной конференции общероссийского народного фронта», — рассказал инсайдер. Он также уточнил, что в качестве двух других сопредседателей останутся заместитель генерального директора ОТРК «Югра» Владимир Меркушев и главный врач сургутского перинатального центра Лариса Белоцерковцева.

Дозвониться до Александра Колодича журналисту URA.RU не удалось. Он не ответил на телефонный звонок. В пресс-службе регионального отделения ОНФ агентству заявили, что обо всех возможных кадровых перестановках станет известно по итогам окружной конференции.

Ранее URA.RU сообщало, что на региональной конференции ОНФ в ХМАО в 2019 году произошло кардинальное изменение руководства. Пост сопредседателя удалось удержать лишь Ларисе Белоцерковцевой, а еще два руководителя общероссийского народного фронта в Югре, — Константин Терновой и Сергей Дубовец, — лишились этих статусов.

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