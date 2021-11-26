Путин заявил о прорыве в решении карабахского вопроса

Россия, Армения и Азербайджан договорились о разблокировании транспортных коммуникаций в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам трехсторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«Договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. <…> Говорили о разблокировании транспортных коридоров. Это касается и железной дороги, и автомобилей», — заявил Путин после переговоров 25 ноября в эфире телеканала «Россия 24».
В конце сентября 2020 года обострился карабахский конфликт между Арменией и Азербайджаном. Мир был заключен в ночь на 10 ноября. Через год ситуация в районе Нагорного Карабаха вновь обострилась, но страны достигли перемирия снова.
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