Путин заявил о прорыве в решении карабахского вопроса

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Путин встретился с представителями Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Россия, Армения и Азербайджан договорились о разблокировании транспортных коммуникаций в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам трехсторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном. <…> Говорили о разблокировании транспортных коридоров. Это касается и железной дороги, и автомобилей», — заявил Путин после переговоров 25 ноября в эфире телеканала «Россия 24».

В конце сентября 2020 года обострился карабахский конфликт между Арменией и Азербайджаном. Мир был заключен в ночь на 10 ноября. Через год ситуация в районе Нагорного Карабаха вновь обострилась, но страны достигли перемирия снова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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