Армения и Азербайджан объявили перемирие после звонка Путина

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Сегодня Владимир Путин пообщался с Николом Пашиняном Фото:
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан и Армении объявили перепимирие. За несколько часов до этого президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашинянов.

«Армения и Азербайджан объявили перемирие с 18:30. Это произошло при посредничестве России», — сообщили РБК в армянском оборонном ведомстве.

Обострение ситуации в районе Нагорного Карабаха возобновилось в середине ноября. По мнению армянской стороны, Азербайджан напал на них. После этого в Армении сменился министр обороны, им стал бывший вице-премьер Сурен Папикян.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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