Армения и Азербайджан объявили перемирие после звонка Путина

Азербайджан и Армении объявили перепимирие. За несколько часов до этого президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашинянов.
«Армения и Азербайджан объявили перемирие с 18:30. Это произошло при посредничестве России», — сообщили РБК в армянском оборонном ведомстве.
Обострение ситуации в районе Нагорного Карабаха возобновилось в середине ноября. По мнению армянской стороны, Азербайджан напал на них. После этого в Армении сменился министр обороны, им стал бывший вице-премьер Сурен Папикян.
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