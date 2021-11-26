Пожар на шахте «Листвяжная» начался 25 ноября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

На шахте «Листвяжная» Кемеровской области заранее знали о нарушениях. В официальном документе по итогам проверки указано, что в ходе нее выявили десять нарушений правил безопасности.

«В ходе проверки выявили десять нарушений правил безопасности. Среди них были как относительно незначительные, как, например, неутвержденная инженером схема электроснабжения лавы, так и более весомые. В частности, не везде были установлены датчики контроля метана, также наблюдались нарушения правил безопасности на некоторых объектах шахты», — передает «Пятый канал» со ссылкой на документ по итогам проверки шахты «Листвяжная».

В документе указано, что нарушения устранили в этот же день. Свою подпись под списком предпринятых мер поставил директор шахты Сергей Махраков. О нарушениях «по газу» в документе не сообщается.

Пожар на шахте «Листвяжная» начался 25 ноября. В результате трагедии скончались 52 человека, еще 63 пострадали. Спасателям удалось найти одного из горняков, которого считали погибшим, пишет «Ридус». В Ростехнадзоре предположили, что причиной мог стать внезапный выброс метана, который выделяется во время добычи угля. Нарушений, связанных с газом, там давно не было, сказал начальник Беловского территориального отдела Ростехнадзора Александр Трокман. По его словам, последняя проверка шахты была 18 ноября, а следующая должна была начаться через неделю.

Источник: «Пятый канал» Пятый канал

Источник: «Пятый канал» Пятый канал