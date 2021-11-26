26 ноября 2021

В Ростехнадзоре назвали новую версию взрыва шахты в Кузбассе

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Поездка Евгения Куйвашева в Североуральск: шахта Черемуховская-Глубокая и вручение ключей, шахта черемуховская глубокая
В Ростехнадзоре опровергли версию нарушений, которые связаны с газом Фото:
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В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

Взрыв в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел из-за внезапного выброса метана, который выделяется в процессе добычи угля. Такую версию выдвинул начальник Беловского территориального отдела Ростехнадзора Александр Трокман.

«Датчики, свидетельствующие о концентрации метана в воздухе, сначала сработали правильно, показали превышение. А затем, когда взрыв был, они отказали», — цитирует РЕН ТВ Александра Трокмана. По его словам, причиной взрыва стал внезапный выброс метана, который выделяется при добыче угля.

Трокман заявил, что там давно не было нарушений, которые связаны с газом. Последняя проверка была 18 ноября, следующая проверка должна была быть по плану через неделю. «Один день не хватило нам, не успели», — сказал он.

Пожар на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел 25 ноября, сообщают «Дни.ру». В результате умерли 52 человека, количество пострадавших возросло до 63. Причиной возгорания мог стать взрыв метана или проблемы с вентиляцией. В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора после трагедии, пишет «Ридус». Источник среди сотрудников шахты рассказал URA.RU, что руководство не следило за нормами безопасности на шахте, поэтому авария была ожидаема.

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