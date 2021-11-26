Опальный вице-мэр из ХМАО уходит в отставку

Вице-мэр Нефтеюганска Сергей Лагойда покидает свой пост Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

Заместитель главы Нефтеюганска Сергей Лагойда уходит в отставку со своего поста. Эту информацию URA.RU подтвердил сам чиновник.

«У меня был срочный контракт. Он заканчивается в момент сложения полномочий прежнего главы города — Сергея Дегтярева. 29 ноября мой последний рабочий день», — прокомментировал Лагойда. Он также добавил, что не вел переговоры с новым мэром Нефтеюганска Эльвирой Бугай о продолжении карьеры в городской администрации. «Пока не думал о дальнейшем трудоустройстве, но без работы точно не останусь», — сказал в заключении Лагойда.

Замглавы Нефтеюганска дважды восстанавливался по решению суда в своей должности. Одно из его увольнений привело к попытке возбудить уголовное дело на предыдущего мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярева.

25 ноября депутаты Нефтеюганска на заседании думы выбрали нового главу города. Им стала вице-спикер представительного органа — Эльвира Бугай.