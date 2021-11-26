26 ноября 2021
25 ноября 2021

Опальный вице-мэр из ХМАО уходит в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтеюганск, разное, ХМАО, лагойда сергей
Вице-мэр Нефтеюганска Сергей Лагойда покидает свой пост Фото:

Заместитель главы Нефтеюганска Сергей Лагойда уходит в отставку со своего поста. Эту информацию URA.RU подтвердил сам чиновник.

«У меня был срочный контракт. Он заканчивается в момент сложения полномочий прежнего главы города — Сергея Дегтярева. 29 ноября мой последний рабочий день», — прокомментировал Лагойда. Он также добавил, что не вел переговоры с новым мэром Нефтеюганска Эльвирой Бугай о продолжении карьеры в городской администрации. «Пока не думал о дальнейшем трудоустройстве, но без работы точно не останусь», — сказал в заключении Лагойда.

Замглавы Нефтеюганска дважды восстанавливался по решению суда в своей должности. Одно из его увольнений привело к попытке возбудить уголовное дело на предыдущего мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярева.

25 ноября депутаты Нефтеюганска на заседании думы выбрали нового главу города. Им стала вице-спикер представительного органа — Эльвира Бугай.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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