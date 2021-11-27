В правительстве РФ решили, кто из россиян является бедным

Границы бедности будет увеличиваться ежеквартально в зависимости от уровня инфляции, уточнили в Минтруде РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство РФ установило границы бедности на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума. Для его определения будет использоваться потребительская корзина. Соответствующее постановление, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации, вступает в силу с 27 ноября 2021 года.

«Базовые границы бедности в целом по Российской Федерации устанавливаются на уровне величин прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации, установленных за IV квартал 2020 года. Значение границ бедности определяется путем умножения значений базовых границ бедности на индекс потребительских цен за отчетный квартал или год к IV кварталу 2020 года, полученный цепным методом», — сообщается в документе.

В четвертом квартале 2020 года прожиточный минимум составил 12 273 рубля для трудоспособного населения и 11 329 рублей на душу населения. В пресс-службе Минтруда РФ уточнили, что этот показатель будут ежеквартально увеличивать в зависимости от инфляции. На официальном сайте ведомства сообщается, в регионах граница бедности будет рассчитываться ежегодно.

В Минтруде РФ подчеркнули, что граница бедности не влияет на назначение мер социальной поддержки. Для них по-прежнему будет использоваться прожиточный минимум.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал главным результатом своей работы сокращение уровня бедности среди россиян. Об этом он объявил во время заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». По словам Путина, если ранее за чертой бедности находились 40 миллионов человек, то теперь это значение сократилось примерно до 20 миллионов человек.