СМИ: певица Хлебникова пришла в сознание

Марину Хлебникову периодически отключают от аппарата ИВЛ, сообщил Дмитрий Чижов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Певица Марина Хлебникова попала в реанимацию после пожара

Певица Марина Хлебникова, пострадавшая во время пожара в своей квартире в Москве, пришла в сознание и может дышать самостоятельно. Об этом СМИ сообщил друг артистки, музыкант Дмитрий Чижов. По его словам, Хлебникову периодически отключали от ИВЛ.

«Марина приходила в себя на следующий день, после этого ее ввели в медикаментозную кому. Два дня точно она была в этом состоянии, на ИВЛ. Потом она пришла в себя вновь. К ней никого не пускали, даже маму. Позавчера, как мне сказали, Хлебникову снимали с аппарата ИВЛ в тестовом режиме: ее то отключают, то подключают», — цитирует Дмитрия Чижова сайт MK.RU .

По мнению музыканта, пожар в квартире мог произойти по вине певицы. Чижов сообщил, что Хлебникова курила, и «теоретически, возможно, возгорание началось из-за сигареты». При этом он напомнил, что пожар мог произойти и из-за неисправной проводки.

Хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского, профессор Игорь Шарипов сообщил, что у Хлебниковой диагностировали 20% ожогов тела, передает «Комсомольская правда». По словам врача, у певицы пострадали лицо и дыхательные пути. Также у нее обнаружили интоксикацию угарным газом и продуктами распада, но это удалось купировать.

Пожар произошел в квартире Хлебниковой в ночь на 19 ноября. В доме артистки в этот момент находились ее родители и дочь. Дым почувствовали соседи, которые и разбудили семью. Спасателей вызывала дочь Хлебниковой. Предполагается, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание в проводке. Хлебникову доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Врачи сообщили, что у певицы произошла большая крово- и лимфопотеря, поэтому для ее спасения требуется плазма крови.