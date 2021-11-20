Врачам нужно много крови, чтобы спасти певицу Хлебникову

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Концерт «Крымская весна».Пермь, хлебникова марина
Певица пострадала при пожаре в собственном доме Фото:

Пострадавшей в ходе пожара певице Марине Хлебниковой требуется плазма крови, так как у нее наблюдается большая крово- и лифмопотеря. Об этом заявил хирург НИИ скорой помощи им. Склифосовского Игорь Шарипов.

«У человека ожог, большая кровопотеря, плазмопотеря, лимфопотеря, белки… Плазму нужно восстанавливать, электролиты», — передает слова Шарипова «Пятый канал».

Врач отметил, что группа крови значения не имеет, так как необходимая для лечения плазма будет отфильтровываться. По его словам, лечение и реабилитация певицы займут долгое время.

Ранее URA.RU сообщало о том, что певицу Марину Хлебникову подключили к аппарату ИВЛ после пожара в ее квартире. В доме вместе с исполнительницей находились ее родители и дочь, которая и вызвала спасателей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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