Врачам нужно много крови, чтобы спасти певицу Хлебникову

Певица пострадала при пожаре в собственном доме Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пострадавшей в ходе пожара певице Марине Хлебниковой требуется плазма крови, так как у нее наблюдается большая крово- и лифмопотеря. Об этом заявил хирург НИИ скорой помощи им. Склифосовского Игорь Шарипов.

«У человека ожог, большая кровопотеря, плазмопотеря, лимфопотеря, белки… Плазму нужно восстанавливать, электролиты», — передает слова Шарипова «Пятый канал».

Врач отметил, что группа крови значения не имеет, так как необходимая для лечения плазма будет отфильтровываться. По его словам, лечение и реабилитация певицы займут долгое время.

Ранее URA.RU сообщало о том, что певицу Марину Хлебникову подключили к аппарату ИВЛ после пожара в ее квартире. В доме вместе с исполнительницей находились ее родители и дочь, которая и вызвала спасателей.