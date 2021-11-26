Матильду Потаповну, Умку, Топтыжку и Пломбира установили перед цирком на Цветном бульваре Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

«Сибирско-Уральская энергетическая компания» (СУЭНКО) вновь установила на Цветном бульваре в Тюмени семью светодиодных медведей. Вместе с Матильдой Потаповной и ее детенышами Умкой, Топтыжкой и Пломбиром в городе появились восемь новогодних елок. Праздничные деревья украсили площадь у администрации Тюмени.

«26 ноября шестиметровая Матильда Потаповна и ее медвежата засияли на привычном месте в компании пингвинов на льдине. Продолжение новогодней инсталляции — восемь елок у Администрации города. В конце ноября на них загорелось 26 600 светодиодных огоньков. Обратный отсчет пошел, Тюмень к празднованию Нового 2022 года готова!» — сообщается на официальном сайте СУЭНКО.

Перед установкой светодиодных медведей провезли по городу. Автоколонну с Матильдой Потаповной и медвежатами можно было встретить на улицах Одесской, 50 лет Октября, Пермякова, Широтной, Мельникайте, Федюнинского, Мориса Тореза, Герцена, а также на Червишевском тракте.

Ранее белые медведи СУЭНКО выиграли на международном конкурсе «Национальное объединение изыскателей и проектировщиков». Тюменский символ Нового года признали лучшим проектом по благоустройству и созданию комфортной городской среды.

Белые медведи СУЭНКО украшают Тюмень с 2019 года. Имена для них выбирали жители региональной столицы и Тобольска. Энергетикам поступило ровно 300 заявок на конкурс — это 1 200 имен с интересными легендами. Медведицу предлагали назвать Луна и Зима, а медвежат — в честь зимних месяцев. Также была популярна тема света и энергии — Светик, Теплота и ЛЭПка. В 2020 году у медведей появились новые шарфы — 14-метровые полотна изготовили по специальному заказу.

В 2021 году энергетики решили устроить новогодний квест для жителей Тюмени. Каждую неделю они будут прятать по одному фирменному деревянному значку СУЭНКО в популярных местах города. Подсказки, где его найти, будут публиковаться в группе компании в социальной сети «Вконтакте». Те, кто нашел значок, получат игрушечных медвежат — копии световой инсталляции.

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Фото: Денис Моргунов © URA.RU