Защита от дронов и лишение гражданства: восемь главных событий недели в Тюменской области

В середине прошедшей недели жители Тюменской области смогли получить ответы на волнующие их вопросы. Ситуацию в регионе в прямом эфире около двух часов комментировал губернатор Александр Моор. Все ключевые его заявления можно найти здесь. А чем запомнилась неделя с 27 октября по 2 ноября — в материале URA.RU.

Про власть

Моор за новую систему

Среди прочего, в ходе прямой линии Моор прокомментировал тему, которая несколько недель тревожит родителей тюменских школьников. Оказалось, что по мнению губернатора региона система средневзвешенных оценок — не зло, а благо. «Метод позволяет максимально объективно оценить уровень усвоения школьного материала ребенком, причем здесь и сейчас», — отметил Моор. И добавил, что такой метод уже давно введен более чем в 20 регионах.

Тюменский пиарщик покинул регион

Тем временем пресс-секретарь главного управления строительства Тюменской области перебралась в Оренбургский регион. Там Екатерина Кальченко возглавит пресс-службу главы области. Головокружительную карьеру Кальченко начала на тюменском телевидении. В главное управление строительства она пришла в 2025 году, когда прежний пресс-секредать перебрался в региональный департамент ЖКХ.

Про оборону

В город вернулся мобильный интернет

В середине недели в городе вновь заработал мобильный интернет. Ограничения, носившие оборонительный характер, были отменены. Директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов подтвердил этот факт. Впрочем, из некоторых районов Тюмени и отдельных пригородов по-прежнему приходят жалобы. Видимо, по Wi-Fi: мобильная связь там, по слова жалующихся, так и не восстановилась.

Резервисты защитят Тюмень от дронов

Между тем, в городе начали набирать мобилизационный резерв, который в случае воздушной опасности поможет защищать областной центр от беспилотников. В региональном военкомате отметили, что призванные в резерв сохранят свою среднемесячную зарплату. А кроме того — будут получать от 30 до 50 тысяч рублей ежемесячно за службу в резерве. Кто ожет попасть в «антидроновое ополчение», URA.RU писало здесь.

Про криминал

Чиновник попался на незаконном обогащении

Директора центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» уличили в незаконном получении доходов. Мужчина не смог отчитаться и объяснить происхождение 11,3 миллиона рублей, которые получил в 2023 году. Ленинский суд Тюмени посчитал вину директора центра доказанной и обязал вернуть деньги.

Тюменца лишили гражданства

Жителя города лишили гражданства за то, что он высказывал «крайне правые» взгляды. Его действия сочли разжиганием межнациональной розни. Целью оказалась радикализация членов одной из среднеазиатских диаспор региона. По данным федеральных каналов, вместе с тюменцем в списке «лишенцев» оказались еще девять жителей России. Все они, как сообщается, являются выходцем из Средней Азии.

Про город

Одним вузом в Тюмени стало меньше

На прошедшей неделе завершился процесс слияния двух вузов. А точнее — поглощения аграрного университета Северного Зауралья Тюенским государственным университетом. Сельхозакадемия прекратила свое существование, это записано в госреестре юридических лиц. Однако обучение по аграрным специальностям после слияния продолжится.

Самокаты наконец-то покинули город

Также в Тюмени наконец завершился сезон электросамокатов. Из-за теплой погоды его в этом году даже продлевали на две недели. Итоги сезона таковы: зпериод активного использования тюменцы совершили больше двух миллионов поездок. Правда, далеко не все соблюдали правила: почти четыре тысячи аккаунтов заблокированы сервисами шеринга.