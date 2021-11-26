Инсайд: в ХМАО выбрали нового бизнес-омбудсмена

Пост защитника прав предпринимателей займет представительница «Деловой России» из Нефтеюганска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО на должность уполномоченного по правам предпринимателей согласовали сопредседателя регионального отделения «Деловой России» Ирину Каск, она в ближайшее время сменит на посту бизнес-омбудсмена Николая Евлахова. Об этом URA.RU рассказал источник в правительстве округа.

«Представитель „Деловой России“ из Нефтеюганска Ирина Каск займет пост бизнес-омбудсмена. Кандидатура была согласована с федеральным куратором направления Борисом Титовым», — говорит источник.

Инсайдер сообщает, что представила кандидатуру Каск Титову губернатор ХМАО Наталья Комарова, а официальное назначение и вступление в должность состоится в понедельник. По словам Жигулиной, «Деловая Россия» действительно поддержала Каск в выдвижении кандидатуры на этот пост. «Деловая Россия поддержала выдвижение Ирины Каск на должность бизнес-омбудсмена, Ирина Александровна на начальном этапе вошла в тройку кандидатов-победителей в ходе общественного обсуждения среди предпринимательского сообщества, а затем прошла собеседование с губернатором», — добавил собеседник. По сообщению источника из торгово-промышленной палаты ХМАО, Наталья Комарова выбрала из трех кандидатов именно Каск и направила предложение федеральному куратору. Сама Каск в разговоре с URA.RU отказалась комментировать свое назначение.

Ранее URA.RU сообщало, что бизнес-омбудсмену ХМАО Николаю Евлахову грозит отставка. По сообщению источника, он не вошел в шорт-лист претендентов на эту должность, поданый губернатору региона Наталье Комаровой.