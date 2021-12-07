Мишустин анонсировал новые меры по защите россиян от коронавируса

07 декабря 2021 в 17:50 Размер текста - 17 +

Правительство завершает подготовку плана действий по борьбе с штаммом «Омикрон», сообщил Мишустин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Правительство разрабатывает новые меры защиты здоровья россиян после выявления в РФ штамма «Омикрон». Об этом на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. «По поручению президента, правительство завершает подготовку обновленного плана действий. Он направлен на предотвращение распространения нового штамма вируса, включает комплексные решения для защиты здоровья граждан», — заявил Мишустин. Видео выступления премьер-министра размещено в официальном telegram-канале правительства. По словам Мишустина, прежде всего необходимо создать барьеры и снизить темпы проникновения COVID в Россию, а также повысить объемы производства тест-систем для диагностики и раннего выявления этой инфекции. Также премьер-министр заявил, что крайне важным является обеспечение устойчивости системы здравоохранения и стабильности работы медицинских учреждений в каждом регионе. Для этого правительство направит 89 миллиардов рублей на поддержку системы обязательного медицинского страхования. Ранее URA.RU сообщало о том, что у первых россиян выявили штамм «Омикрон». Он был обнаружен у двух граждан, вернувшихся из ЮАР. Президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 7 декабря разработать план действий, который поможет не допустить распространение нового омикрон-штамма коронавируса в РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство разрабатывает новые меры защиты здоровья россиян после выявления в РФ штамма «Омикрон». Об этом на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. «По поручению президента, правительство завершает подготовку обновленного плана действий. Он направлен на предотвращение распространения нового штамма вируса, включает комплексные решения для защиты здоровья граждан», — заявил Мишустин. Видео выступления премьер-министра размещено в официальном telegram-канале правительства. По словам Мишустина, прежде всего необходимо создать барьеры и снизить темпы проникновения COVID в Россию, а также повысить объемы производства тест-систем для диагностики и раннего выявления этой инфекции. Также премьер-министр заявил, что крайне важным является обеспечение устойчивости системы здравоохранения и стабильности работы медицинских учреждений в каждом регионе. Для этого правительство направит 89 миллиардов рублей на поддержку системы обязательного медицинского страхования. Ранее URA.RU сообщало о том, что у первых россиян выявили штамм «Омикрон». Он был обнаружен у двух граждан, вернувшихся из ЮАР. Президент России Владимир Путин поручил правительству в срок до 7 декабря разработать план действий, который поможет не допустить распространение нового омикрон-штамма коронавируса в РФ.