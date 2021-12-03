Путин поручил разобраться с омикрон-штаммом COVID

Президент России Владимир Путин поручил разработать план действий, который поможет не допустить распространение нового омикрон-штамма коронавируса в РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
«Правительству <…> обеспечить разработку плана действий, направленного на предотвращение распространения на территории РФ нового штамма вируса SARS-CoV-2 с целью защиты населения от заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в перечне. Поручение должно быть выполнено до 7 декабря 2021 года.
Также президент считает необходимым повысить эффективность тест-систем для диагностики вируса, актуализировать рекомендации по лечению и проводить его своевременно, а также привлечь новых людей. До 15 декабря руководители регионов по согласованию с Минздравом и Роспотребнадзором должны будут утвердить соответствующие планы действий.
Президент России Владимир Путин поручил разработать план действий, который поможет не допустить распространение нового омикрон-штамма коронавируса в РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля. «Правительству <…> обеспечить разработку плана действий, направленного на предотвращение распространения на территории РФ нового штамма вируса SARS-CoV-2 с целью защиты населения от заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в перечне. Поручение должно быть выполнено до 7 декабря 2021 года. Также президент считает необходимым повысить эффективность тест-систем для диагностики вируса, актуализировать рекомендации по лечению и проводить его своевременно, а также привлечь новых людей. До 15 декабря руководители регионов по согласованию с Минздравом и Роспотребнадзором должны будут утвердить соответствующие планы действий. Ранее сообщалось, что главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов допустил скорое появление «Омикрона» в России, пишет «Федеральное агентство новостей». Это не позволяет рассчитывать на завершение пандемии в ближайшее время, дополняет «Национальная служба новостей».