27 ноября 2021

В Москве следователь попытался оформить кредит на задержанного

© Служба новостей «URA.RU»
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Капитан юстиции попытался оформить кредит на задержанного на 250 тысяч рублей Фото:

Следователь ОМВД РФ по Рязанскому району Москвы украл деньги со счета задержанного и попытался взять на него кредит. Организована проверка.

Капитан юстиции, заместитель начальника следственного отдела ОМВД РФ по Рязанскому району Москвы забрал у москвича, попавшего за наркотики в СИЗО, телефон и перевел на свой счет 17 тысяч рублей, сообщает telegram-канал SHOT. Затем следователь попытался оформить на задержанного кредит на 250 тысяч рублей.

На сотрудника было написано заявление, после чего он был уволен. По делу организована проверка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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