В Москве следователь попытался оформить кредит на задержанного

Следователь ОМВД РФ по Рязанскому району Москвы украл деньги со счета задержанного и попытался взять на него кредит. Организована проверка.
Капитан юстиции, заместитель начальника следственного отдела ОМВД РФ по Рязанскому району Москвы забрал у москвича, попавшего за наркотики в СИЗО, телефон и перевел на свой счет 17 тысяч рублей, сообщает telegram-канал SHOT. Затем следователь попытался оформить на задержанного кредит на 250 тысяч рублей.
На сотрудника было написано заявление, после чего он был уволен. По делу организована проверка.
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