Председатель ВОЗ предрек ежегодную ревакцинацию от COVID-19

Всем людям придется ревакцинироваться он коронавируса раз в год. Такое предположение выдвинул председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери.
«Ревакцинация повышает иммунную защиту. Но мы пока точно не знаем, как долго она длится. Может быть, нам нужно повторять ее каждый год», — предположил Монтгомери, сообщили в ТАСС.
Председатель организации выступает за то, чтобы прививочные сертификаты были ограничены по сроку действия. Если человек вовремя не приходит на ревакцинацию, сертификат бы становился недействительным.
Заместитель директора Центра имени Н. Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов, один из разработчиков вакцины «Спутник V» в разговоре с Владимиром Путиным рассказал, что прививку от коронавируса будет рекомендовано делать раз в год. Он отметил, что такое решение вступит в силу тогда, когда не будет «такого пандемического и эпидемического подъема».
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