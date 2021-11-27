27 ноября 2021

Врач заявил о тяжелых последствиях COVID для глаз

© Служба новостей «URA.RU»
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Врач порекомендовала избегать заражения коронавирусом Фото:
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Коронавирус COVID-19

У переболевших коронавирусом ухудшается зрение, последствия заболевания тяжелые. Об этом заявила заведующая офтальмологическим отделением Городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону Ирина Шангичева.

«Последствия очень тяжелы. Врачи отмечают у пациентов ухудшение зрения после ковида. У переболевших наблюдаются такие симптомы, как отечность зрительного нерва, спазмы глазных мышц и воспаление сетчатки. Тромбоз мелких сосудов приводит к флегмонам, некрозам, абсцессам вокруг орбиты», — сказала Ирина Шангичева в интервью «Российской газете».

По словам офтальмолога, взаимосвязь коронавируса и здоровья глаз еще изучается. Врач посоветовала соблюдать меры предосторожности и вакцинироваться, чтобы избежать заражения.

Ранее иммунолог сообщил, что зрение после COVID можно восстановить. Об этом в разговоре с URA.RU сказал врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. По его словам, для каждого пациента срок восстановления занимает разное количество времени.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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