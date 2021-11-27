27 ноября 2021
26 ноября 2021
25 ноября 2021

Авария на трассе в ХМАО унесла жизни трех человек

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, авария, разбитая машина
В салоне автомобиля были две женщины Фото:

В Сургутском районе ХМАО иномарка столкнулась с большегрузом. В результате ДТП погибли три человека. Об этом рассказали в УМВД России по ХМАО.

«Водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Toyota RAV4, выехал на встречную полосу. Он допустил столкновение с рефрижератором Mercedes под управлением мужчины 1974 года рождения», — цитирует заявление ОМВД по Советскому району ХМАО «СургутинформТВ».

ДТП произошло на трассе Сургут—Нижневартовск. В салоне легкового автомобиля были водитель и две женщины 1977 и 2003 годов рождения, которые скончались на месте от полученных травм. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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