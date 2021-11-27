Авария на трассе в ХМАО унесла жизни трех человек

В салоне автомобиля были две женщины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургутском районе ХМАО иномарка столкнулась с большегрузом. В результате ДТП погибли три человека. Об этом рассказали в УМВД России по ХМАО.

«Водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Toyota RAV4, выехал на встречную полосу. Он допустил столкновение с рефрижератором Mercedes под управлением мужчины 1974 года рождения», — цитирует заявление ОМВД по Советскому району ХМАО «СургутинформТВ».

ДТП произошло на трассе Сургут—Нижневартовск. В салоне легкового автомобиля были водитель и две женщины 1977 и 2003 годов рождения, которые скончались на месте от полученных травм. Обстоятельства происшествия устанавливаются.