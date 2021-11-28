Володин рассказал, как изменится жизнь в России с 1 декабря

В России с 1 декабря начнут быстрее блокировать сайты финансовых пирамид, сделают бесплатным доступ к социально значимым сайтам и разрешат регистрировать браки в любых ЗАГСах страны. Об этом рассказал в своем telegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«В последнем месяце этого года заработают важные для наших граждан нововведения — станет легче зарегистрировать рождение ребенка, к социально значимым сайтам предоставят бесплатный доступ. Отдельно отмечу ряд законов, касающихся защиты людей в финансовой сфере», — написал Вячеслав Володин.
Так, с 1 декабря в России вступают в силу следующие изменения:
- Досудебная блокировка сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды. Изменение касается страниц, которые копируют доменное имя, оформление или содержание у настоящих финансовых организаций и выманивают деньги у пользователей. Теперь власти смогут быстрее блокировать такие сайты.
- Бесплатный доступ к социально значимым сайтам. В перечень войдут интернет-страницы госорганов, органов местного самоуправления, государственных бюджетных фондов, а также портал «Госуслуги».
- Ответственность за продажу немаркированной продукции. Обязательной маркировке подлежат одежда и обувь, табачная продукция, шины, парфюмерные товары, фотооборудование, текстиль для дома, молочная продукция, питьевая вода и лекарства. Если они не внесены в систему «Честный знак», то продавцов ждет административная ответственность.
- Обязательный дактилоскопия и медосмотр для иностранцев. Граждане других государств, которые въезжают в Россию на срок более 90 дней, должны будут сдать отпечатки пальцев и пройти медосвидетельствование. Последнее нужно, чтобы подтвердить отсутствие ВИЧ-инфекции, других опасных заболеваний и наркотической зависимости.
- Запрет на заранее проставленных «галочки» в кредитных договорах. Заемщик должен будет лично проставить согласие с условиями кредитного договора.
- Отмена условия о наличии неснижаемого остатка. Банкам запретят включат в кредитный договор условия о том, что заемщик обязан иметь на счету неснижаемый остаток для погашения очередного платежа.
- Регистрация актов гражданского состояния без строгой привязки к ЗАГСу. Оформить свидетельство о рождении ребенка, заключить брак или оформить развод можно будет в любом ЗАГСе.
- Ограничение выбросов парниковых газов. В России начнут действовать меры по ограничению выбросов парниковых газов. В частности, будет вестись их госучет. Также установлены целевые показатели сокращения.
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