Заслуженные летчики РФ назвали самые безопасные места в самолете

06 декабря 2021 в 13:41 Размер текста - 17 +

Безопасность пассажиров полностью зависит от действий командира судна Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Самыми безопасными местами в самолете являются хвост самолета и кабина экипажа, поскольку все зависит от решений командира корабля. Об этом в разговоре с URA.RU рассказали заслуженный пилот России Юрий Сытник и экс-президент Федерации любителей авиации, заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский. «Самое безопасное, это хвост самолета. Если носом ткнулся, бывает, что люди выживают. Но, например, когда сгорел самолет в Шереметьево, все, кто были в хвосте погибли, потому что не успели выйти через передние аварийные двери. И проводник, который находился на своем служебном месте погиб, а те, кто были впереди, выжили», — сказал Юрий Сытник. «Были случаи, например, катастрофа Ту-154 в Красноярске, они до полосы не долетели. У них горел двигатель, пассажиры сзади кинулись все вперед, центровка сместилась, предельно передняя стала, и не хватило рулей, чтобы его вытащить», — добавил пилот. Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский в беседе с URA.RU подчеркнул, что безопасность пассажиров, в первую очередь, зависит от действий командира судна. «Когда я сажусь в самолет, могу четко определить, о чем пилот думает в данный момент. Он думает о себе, или о тех людях, которые сидят в салоне. Если пассажиров не тошнит, не мутит, то все замечательно. Пилот думает о том, что у него люди сидят. А если пилот думает только о себе, то у него хвост самолета начинает ходить», — объяснил собеседник агентства. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Самыми безопасными местами в самолете являются хвост самолета и кабина экипажа, поскольку все зависит от решений командира корабля. Об этом в разговоре с URA.RU рассказали заслуженный пилот России Юрий Сытник и экс-президент Федерации любителей авиации, заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский. «Самое безопасное, это хвост самолета. Если носом ткнулся, бывает, что люди выживают. Но, например, когда сгорел самолет в Шереметьево, все, кто были в хвосте погибли, потому что не успели выйти через передние аварийные двери. И проводник, который находился на своем служебном месте погиб, а те, кто были впереди, выжили», — сказал Юрий Сытник. «Были случаи, например, катастрофа Ту-154 в Красноярске, они до полосы не долетели. У них горел двигатель, пассажиры сзади кинулись все вперед, центровка сместилась, предельно передняя стала, и не хватило рулей, чтобы его вытащить», — добавил пилот. Заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский в беседе с URA.RU подчеркнул, что безопасность пассажиров, в первую очередь, зависит от действий командира судна. «Когда я сажусь в самолет, могу четко определить, о чем пилот думает в данный момент. Он думает о себе, или о тех людях, которые сидят в салоне. Если пассажиров не тошнит, не мутит, то все замечательно. Пилот думает о том, что у него люди сидят. А если пилот думает только о себе, то у него хвост самолета начинает ходить», — объяснил собеседник агентства.