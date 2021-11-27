В Тюменской области ожидается потепление Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В среду, 1 декабря, в Тюменской области потеплеет до +1 градуса. Об этом сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. При этом, средняя температура воздуха в течение недели на территории региона составит -2, -4 градуса.

«Днем 1 декабря в Тюменской области температура воздуха составит +1 градус. В ночное время — понижение до -1. Затем ожидается незначительное похолодание: до -6 градусов», — сообщает официальный сайт Росгидрометцентра.

Аналогичный прогноз дает сервис «Яндекс. Погода». «1 и 2 декабря на территории Тюменской области температура воздуха в дневное время составит +1 градус. Возможны осадки в виде небольшого снега. Средняя температура воздуха в течение недели составит 0, -2 градуса», — указывает сервис «Яндекс. Погода».