27 ноября 2021
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25 ноября 2021

В Тюменской области потеплеет до +1 градуса

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области ожидается потепление Фото:

В среду, 1 декабря, в Тюменской области потеплеет до +1 градуса. Об этом сообщает официальный сайт Росгидрометцентра. При этом, средняя температура воздуха в течение недели на территории региона составит -2, -4 градуса.

«Днем 1 декабря в Тюменской области температура воздуха составит +1 градус. В ночное время — понижение до -1. Затем ожидается незначительное похолодание: до -6 градусов», — сообщает официальный сайт Росгидрометцентра.

Аналогичный прогноз дает сервис «Яндекс. Погода». «1 и 2 декабря на территории Тюменской области температура воздуха в дневное время составит +1 градус. Возможны осадки в виде небольшого снега. Средняя температура воздуха в течение недели составит 0, -2 градуса», — указывает сервис «Яндекс. Погода».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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