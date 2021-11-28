«Макдональдс» скупает земельные участки в центре Челябинска

Выкупленные участки находятся рядом с городским зоопарком (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Международная сеть фастфуда «Макдоналдс» — «Региональная сеть предприятий питания» — приобрела участки в центре Челябинске на улице Труда. Земельные участки расположены рядом с городским зоопарком. Как сообщил URA.RU источник в сфере недвижимости, переговоры шли почти год.

«Год назад стороны вышли с предложением о сделке. „Макдоналдс“ и продавец договаривались о цене», — сообщил инсайдер.

Как сообщает издание 74.ру, ранее земля была в собственности ООО МФК «Exe» — заказчика и застройщика одноименного многофункционального комплекса на улице Труда. Возведение 19-этажной высотки анонсировали четыре года назад. За эти годы стройка так и не началась. Не исключено, что «Макдоналдс» построит на одном из участков «МакАвто» и будет обслуживать покупателей в автомобильном формате.

Площадь купленных «Макдональдсом» участков составляет 1607 и 794 кв. метров. Сделка состоялась в середине сентября. Продавцом выступила индивидуальный предприниматель Анна Вишнева, которая одним участком владела чуть меньше года, а другим — два месяца.

В Челябинске на данный момент действует пять точек общепита под брендом «Макдоналдса». Ранее представители компании заявляли о планах открыть шестой ресторан, но из-за пандемии коронавируса экспансия компании приостановилась. Редакция URA.RU отправила запрос в головной офис компании «Макдоналдс» и на момент публикации ответ не поступил.