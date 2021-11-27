Тюменцы устроили драку на концерте группы «Фактор 2»

В причинах конфликта сейчас разбирается полиция Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменцы едва не сорвали концерт группы «Фактор 2», устроив дебош в ночном клубе «Руки вверх бар», где проходило выступление. Об этом URA.RU сообщили очевидцы инцидента. По их словам, посетители устроили потасовку возле барной стойки. Из-за этого концерт пришлось приостановить.

«Группа „Фактор 2“ выступала, было весело. Но потом, в какой-то момент, возле барной стойки начало что-то происходить. Потасовка или что-то в этом роде. Концерт приостановили, начали выяснять, что и как. Приехала полиция, нас всех вывели на улицу. Потом, через некоторое время, пустили обратно и концерт продолжился», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службе регионального ГУВД URA.RU подтвердили, что наряд полиции действительно выезжал в ночной клуб. «В одном из развлекательных заведений Тюмени произошел конфликт. В настоящее время, лица, участвовавшие в нем установлены, опрашиваются очевидцы. После изучения собранных материалов будет дана правовая оценка произошедшему», — пояснили там агентству.

Получить оперативный комментарий в ночном клубе «Руки вверх бар» URA.RU не удалось. На звонки редакции там никто не ответил. Туда направлен письменный запрос.