Путин назначил ответственных за COVID-ограничения в стране

Путин рекомендовал региональным властям лично контролировать наращивание темпов вакцинации от COVID Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент Россия Владимир Путин дал руководителям регионов рекомендацию взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничений, связанных с пандемией COVID. Соответствующее поручение главы страны опубликовано на сайте Кремля.

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ с учетом ранее данных поручений взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID. Также взять под контроль наращивание темпов вакцинации населения против данной инфекции», — сказано в опубликованном поручении Путина.

Ранее стало известно, что администрация президента и правительство России продумывают документ для привитых и переболевших COVID, который заменит QR-код. Подразумевается, что такое нововведение позволит свести к минимуму использование данного термина из-за негативного отношения к нему россиян.