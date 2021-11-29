Путин назначил ответственных за COVID-ограничения в стране

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Владимир Жириновский. Москва, чиновники, политик, чиновник, политика, министр
Путин рекомендовал региональным властям лично контролировать наращивание темпов вакцинации от COVID Фото:
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Коронавирус COVID-19

Президент Россия Владимир Путин дал руководителям регионов рекомендацию взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничений, связанных с пандемией COVID. Соответствующее поручение главы страны опубликовано на сайте Кремля.

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ с учетом ранее данных поручений взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID. Также взять под контроль наращивание темпов вакцинации населения против данной инфекции», — сказано в опубликованном поручении Путина.

Ранее стало известно, что администрация президента и правительство России продумывают документ для привитых и переболевших COVID, который заменит QR-код. Подразумевается, что такое нововведение позволит свести к минимуму использование данного термина из-за негативного отношения к нему россиян.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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