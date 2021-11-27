Прокуратура наказала школу в ЯНАО из-за флага ЛГБТ

Прокуратура наказала директора и преподавателя школы в Лабытнанги Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прокуратура ЯНАО провела проверку в скандальной школе школе №8 города Лабытнанги после публикации URA.RU. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры ЯНАО.

«Прокуратура г. Лабытнанги по поручению прокуратуры округа провела проверку по сообщению в социальных сетях и СМИ о демонстрации несовершеннолетним в МАОУ „СОШ № 8“ слайда с флагом ЛГБТ. Установлено, что в нарушение требований закона 16.11.2021 одним из педагогов школы в рамках празднования Всемирного дня Толерантности размещена презентация, где несовершеннолетним обучающимся демонстрировался слайд с флагом ЛГБТ», — говорится в сообщении прокуратуры.

Надзорное ведомство установила, что один из педагогов школы в рамках дня Толерантности разместил в школе презентацию с флагом ЛГБТ. По итогам проверки директор школы и преподаватель были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало о данном инциденте с трансляцией ЛГБТ-флага в школе. Как заявили в учебном заведении, презентация была сразу снята после ее обнаружения директором школы.