Экс-глава МИД назвал главную причину развала СССР

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Митинг КПРФ за отмену выборов на Пушкинской площади. Москва, коммунисты, ссср, советский союз, памятник пушкину, кпрф, пушкинская площадь, митинг, протест
Причины распада СССР кроются внутри страны, а не снаружи, считает Иванов Фото:

Причина развала СССР заключается во внутренних проблемах страны, а именно, в неправильной экономической политике и неграмотных действиях власти. Об этом заявил экс-глава МИД России Игорь Иванов.

«В экономике отсутствовал план перехода от централизованной к рыночной системе» — сообщил Иванов в интервью «Аргументам недели». Политика Горбачева хоть и была популярна в обществе, но не принесла должных результатов и оказалась провальной, отметил экс-глава МИД.

Помимо этого Иванов заявил, что незадолго до распада СССР, в середине 80-х годов, в обществе и управленческой системе страны произошло столкновение двух идеологий — консервативной и обновленческой. А в 90-е годы отношения со многими странами были нарушены, пришлось строить все заново. Взаимодействие с Европой и НАТО удалось наладить, однако позже стороны начали встречаться все реже. «Сейчас даже простой приезд министра из европейской страны в Москву у нас оценивается как знаменательное событие, — заключил Иванов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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