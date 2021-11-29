Зеленский одобрил нахождение иностранных войск на Украине

Владимир Зеленский зарегистрировал проект о допуске иностранных войск на территорию Украины Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

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В 2022 году на территорию Украины будут допускать подразделения вооруженных сил других государств. Соответствующий законопроект внес в Верховную Раду президент Украины Владимир Зеленский.

Карточка создана на сайте парламента. Текст законопроекта пока еще не обнародован.

Ранее Великобритания направила 600 военнослужащих на границу Украины для сдерживания «агрессии» со стороны России. В Службе внешней разведки РФ заявили, что информация Госдепа США о подготовке Россией вторжения на Украину является ложной, пишет RT. Также правительство Канады обсуждает вопрос об увеличении своего военного присутствия на Украине, уточняет Life .