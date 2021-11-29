Песков: из-за нового штамма COVID ограничили въезд в Россию

Власти России оперативно приняли решение об ограничении въезда в России из ряда стран из-за нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Всемирная организация здравоохранения пытается понять, насколько опасен этот штамм коронавируса. Информация анализируется в правительственном штабе, достаточно оперативно были приняты решения об ограничении въезда в Россию. Дальнейшие шаги будут зависеть от выводов ученых, насколько заразен штамм, насколько вакцины способны страховать от тяжелого течения болезни», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
В ЮАР 27 ноября выявили штамм B.1.1.529 коронавирусной инфекции — «Омикрон». В ВОЗ определили эту вариацию COVID-19 как вызывающую беспокойство. Там отметили, что существующие вакцины малоэффективны против нового штамма, передает RT.
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