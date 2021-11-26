ВОЗ дали название новому опасному штамму коронавируса

ВОЗ утвердила название нового штамма коронавируса — «омикрон» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новый штамм коронавируса, выявленный в ЮАР, назвали в честь 15-й буквы греческого алфавита — «Омикрон». Об этом заявили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«ВОЗ определила штамм B.1.1.529 как «вариант, вызывающий беспокойство», он назван «Омикрон», — говорится в сообщении ВОЗ, сообщают РИА «Новости». Специалисты всемирной организации сообщают, что потребуется несколько недель, чтобы узнать, что представляет собой вирус и чем он опасен для людей.

По словам представителей организации, по предварительным данным известно, что новый вариант вируса опасен большим количеством повторным заболеваний, нежели другие. В заявлении отмечается, что количество заражений увеличивается почти во всех провинциях Южной Африки. Кроме того, ученые уточнили, что существующие ПЦР-тесты все еще способны выявлять новый штамм COVID-19.

Ранее стало известно, что ученые ВОЗ определили, что новый вирус вызывает беспокойство, сообщает RT. Кроме того, по оценкам Технической консультативной группы, новый вариант Omicron имеет 32 мутации.