В Кремле обвинили Украину в нарушении Минских соглашений

Выполнение Минских соглашений — это единственный путь для решения конфликта в Донбассе, подчеркнул Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Россия считает важным исполнение Минских соглашений и решение проблемы обмена пленными, так как это единственный путь для урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Позиция [президента России Владимира] Путина прекрасно известна. Важно делать так, чтобы Минские договоренности претворялись в жизнь, чтобы Киев выполнил те обязательства, которые он на себя взял. Этого пока не происходит. Это единственная база, на которой может вестись процесс по урегулированию внутриукраинского конфликта. Что касается удерживаемых лиц — проблема верификации списка давнишняя. Ее до сих пор решить не удалось. Она была и остается частью общего комплекса вопросов проблем, которые есть между Украиной и Россией», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Представитель президента отметил, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе, и решать проблему военного конфликта должны власти Украины и самопровозглашенных республик. «На саммите России и Украины решение проблемы невозможно. Сторонами конфликта являются Киев и самопровозглашенные республики», — заключил Песков.

Ранее Владимир Путин отметил, что Украина продолжает использовать вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина, фактически, публично вышла из Минских соглашений, пишет RT.