83-летнего челябинца задержали за убийство 33-летней давности

В отношении пенсионера выделили отдельный эпизод по статье об убийстве с особой жестокостью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске задержали 83-летнего пенсионера по подозрению в убийстве женщины, которое было совершенно более 30 лет назад. Впервые мужчина был задержан еще в 1989 году, однако тогда у следователей отсутствовала доказательная база.

«В 1988 году в городе Чебаркуль (Челябинская область) загорелся жилой дом. Внутри находились мужчина и женщина. Они смогли выбраться из горящего здания, но у выхода их поджидал незнакомый мужчина, который избил их. В итоге после пожара и побоев один из пострадавших скончался», — сообщает издание Baza.

В издании добавили, что следователи быстро нашли убийцу, однако доказать его причастность к преступлению не хватило улик, и мужчину пришлось отпустить. Спустя более 30 лет, в деле об убийстве появились новые факты. Подозреваемый, который за это время успел переехать из Чебаркуля в Челябинск, был вновь вызван на беседу с оперативниками, в ходе которой полностью признал свою вину.

«Дело расследуется. Выясняется причастность к совершению преступления конкретного лица», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Ранее в Челябинске завершили расследование убийства несовершеннолетней девочки, совершенное 19 лет назад. Следователями проведены более десятка экспертиз, собрана достаточная доказательная база. Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.