В ЯНАО откроется сразу несколько «Макдоналдсов»

Открытие «Макдоналдса» планируется в 2022 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» впервые откроется сразу в нескольких городах ЯНАО — Новом Уренгое, Ноябрьске и Салехарде в 2022 году. Об этом URA.RU сообщил первый заместитель главы ЯНАО Александр Калинин.

«Продолжаются переговоры с сетью ресторанов быстрого питания „Макдоналдс“ об открытии их предприятий в Ноябрьске, Новом Уренгое и Салехарде. Принципиальные договоренности в целом достигнуты», — рассказал агентству Александр Калинин.

Как сообщают в правительстве, переговоры с сетью «Макдоналдс» об открытии точек в Новом Уренгое и Ноябрьске уже вышли на финишную прямую. Планируется, что там рестораны быстрого питания начнут работу до конца 2022 года. «Компания сможет воспользоваться мерами поддержки бизнеса, которые сейчас действуют на Ямале. Это компенсация части расходов на подключение к инженерным сетям, льготное предоставление земельного участка под крупный инвестиционный проект», — добавили в правительстве.

Развитие предпринимательства в сфере услуг и общественного питания — одна из задач, которую поставил губернатор Дмитрий Артюхов перед экономическим блоком правительства и главами муниципалитетов. Он назвал это важным условием для повышения комфорта жизни на Севере. Так в Салехарде ведутся переговоры об открытии кафе быстрого питания KFC.