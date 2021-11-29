В соцсетях выбирают новое название QR-кодам. «Куро-код»

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Проверка QR кодов. Екатеринбург, проверка qr-кода, проверка куаркода
Некоторые пользователи отнеслись к идее переименовать QR-коды с юмором Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

В России планируют отказаться от термина «QR-код» в случае, когда речь идет о вакцинированных или переболевших COVID. Предполагается, что данная мера поможет снизить негативное восприятие этого явления в обществе. Пользователи соцсетей предложили свои варианты названий.

«В Кремле и правительстве обсуждают возможные названия документа, по которому привитые от коронавируса, официально переболевшие и имеющие медотвод от вакцинации граждане смогут посещать общественные места при введении ограничений из-за эпидемии коронавируса. Власти планируют свести к минимуму использование термина „QR-код“ в публичной риторике», — сообщал РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и правительству. Пользователи соцсетей уже начали придумывать названия, которые могут заменить «QR-код».

Кто-то считает уместным привычные названия
Некоторым пользователям понравилась идея, озвученная властями
Некоторые пользователи отнеслись к данной инициативе с юмором
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Некоторые пользователи придумывают созвучные названия
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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