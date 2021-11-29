Некоторые пользователи отнеслись к идее переименовать QR-коды с юмором Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В России планируют отказаться от термина «QR-код» в случае, когда речь идет о вакцинированных или переболевших COVID. Предполагается, что данная мера поможет снизить негативное восприятие этого явления в обществе. Пользователи соцсетей предложили свои варианты названий.

«В Кремле и правительстве обсуждают возможные названия документа, по которому привитые от коронавируса, официально переболевшие и имеющие медотвод от вакцинации граждане смогут посещать общественные места при введении ограничений из-за эпидемии коронавируса. Власти планируют свести к минимуму использование термина „QR-код“ в публичной риторике», — сообщал РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и правительству. Пользователи соцсетей уже начали придумывать названия, которые могут заменить «QR-код».

Кто-то считает уместным привычные названия Скрин: Twitter

Некоторым пользователям понравилась идея, озвученная властями Скрин: Twitter

Некоторые пользователи отнеслись к данной инициативе с юмором Фото: Twitter

Некоторые пользователи придумывают созвучные названия Фото: «ВКонтакте»

Юмор для знающих реалии Казахстана Фото: Twitter

Пользователи заметили, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказывался на данную тему Фото: «ВКонтакте»

Пользователи проявили остроумие и увидели в происходящем отсылку к советскому фильму «Кин-дза-дза!» Фото: «ВКонтакте»