В России планируют отказаться от термина «QR-код» в случае, когда речь идет о вакцинированных или переболевших COVID. Предполагается, что данная мера поможет снизить негативное восприятие этого явления в обществе. Пользователи соцсетей предложили свои варианты названий.
«В Кремле и правительстве обсуждают возможные названия документа, по которому привитые от коронавируса, официально переболевшие и имеющие медотвод от вакцинации граждане смогут посещать общественные места при введении ограничений из-за эпидемии коронавируса. Власти планируют свести к минимуму использование термина „QR-код“ в публичной риторике», — сообщал РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и правительству. Пользователи соцсетей уже начали придумывать названия, которые могут заменить «QR-код».
Кто-то считает уместным привычные названия
Скрин: Twitter
Некоторым пользователям понравилась идея, озвученная властями
Скрин: Twitter
Некоторые пользователи отнеслись к данной инициативе с юмором
Фото: Twitter
Некоторые пользователи придумывают созвучные названия
Фото: «ВКонтакте»
Юмор для знающих реалии Казахстана
Фото: Twitter
Пользователи заметили, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказывался на данную тему
Фото: «ВКонтакте»
Пользователи проявили остроумие и увидели в происходящем отсылку к советскому фильму «Кин-дза-дза!»