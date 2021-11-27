27 ноября 2021
26 ноября 2021

В Перми ищут 21-летнюю студентку, не вернувшуюся домой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, камуфляж, заблудился, в лесу, поиск пропавших
Девушка возможно нуждается в медицинской помощи Фото:

В Перми разыскивают 21-летнюю Стерлягову Анну Александровну. Девушка ушла из дома в Кировском районе 28 ноября и не вернулась домой. Об этом сообщает спасательно-поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«Стерлягова Анна Александровна, 21 г., г. Пермь. 28 ноября 2021 года ушла в неизвестном направлении», — сообщается на сайте проекта. Пропавшая может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы девушки: карие глаза, рост 176 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы. На пропавшей, когда ее видели в последний раз, были: темно-серый пуховик, черные ботинки, серый шарф, серая вязаная шапка.

Как сообщают СМИ, ее близкие рассказывали, что девушка подавлена и расстроена из-за смерти родственника. Раньше из дома надолго не уходила, а в последний раз, когда ушла, не взяла с собой ни телефон, ни документы.

Фото Анны Стерляговой

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...