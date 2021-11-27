В Перми ищут 21-летнюю студентку, не вернувшуюся домой

Девушка возможно нуждается в медицинской помощи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Перми разыскивают 21-летнюю Стерлягову Анну Александровну. Девушка ушла из дома в Кировском районе 28 ноября и не вернулась домой. Об этом сообщает спасательно-поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«Стерлягова Анна Александровна, 21 г., г. Пермь. 28 ноября 2021 года ушла в неизвестном направлении», — сообщается на сайте проекта. Пропавшая может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы девушки: карие глаза, рост 176 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы. На пропавшей, когда ее видели в последний раз, были: темно-серый пуховик, черные ботинки, серый шарф, серая вязаная шапка.

Как сообщают СМИ, ее близкие рассказывали, что девушка подавлена и расстроена из-за смерти родственника. Раньше из дома надолго не уходила, а в последний раз, когда ушла, не взяла с собой ни телефон, ни документы.

Фото Анны Стерляговой Lisa Alert