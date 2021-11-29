Кардиолог: после COVID появляется риск хронической болезни сердца

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Согласно исследованиям ученых, 58% людей, перенесших COVID-19, столкнулись с деформацией сердечной мышцы Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

У 58% людей, перенесших COVID-19, наблюдается деформация сердечной мышцы, которая приводит к хроническим заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщила завлабораторией Тюменского кардиологического научного центра — филиала Томского НИМЦ, доктор медицинских наук Елена Ярославская.

«У нас есть показательная находка — стрейн, или деформация миокарда (сердечной мышцы — прим. URA.RU). Когда мы сравнили первые результаты обследования перенесших пневмонию COVID-19 через три и 12 месяцев после выписки из стационара, мы увидели ухудшение показателей стрейна. Через три месяца ухудшение наблюдалось у 28%, а через год — уже у 58% обследуемых», — передает ТАСС слова Ярославской.

Ученые отмечают, что деформации миокарда, как правило, приводит к развитию хронической сердечной недостаточности. Исследование было проведено среди 380 человек разного возраста, пола и с разным состоянием здоровья, в том числе в исследовании участвовали пациенты, не имевшие никаких сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее врачи также сообщили, что после коронавируса у человека часто меняются показатели артериального давления. Также после COVID-19 у людей чаще всего наблюдаются патологии сердца и мозга, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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