Врачи назвали новую угрозу для перенесших коронавирус

При ковиде возрастает риск инфаркта или инсульта Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

При постковидном синдроме часто меняются показатели артериального давления, а это опасно для здоровья людей. Так считает доктор медицинских наук, профессор, кардиолог, руководитель временного COVID-стационара «РЖД-Медицина» Заурбек Шугушев.

«При COVID-19 наступает дисрегуляция, дезадаптация артериального давления. Люди, у которых было высокое давление, выписываются из COVID-стационара, и у них оказывается чуть ли не гипотония, низкое давление. Или наоборот: у людей было низкое давление, а становится неконтролируемо высокое», — рассказал доктор в интервью радио Sputnik.

Он также отметил, что при таком сценарии тот, кто ранее не страдал от измененного давления, теперь переходит в категорию гипертоников. Что, в свою очередь, приводит к дисфункции сосудистой стенки — эндотелия. Кроме того, страдает сердце и сосуды, возрастает риск инфаркта или инсульта.

Ранее сообщалось, что российские ученые разрабатывают лекарство против коронавируса для тяжелобольных. По этой информации, препарат будет подавлять размножение COVID-19. Однако результат разработок и клинических испытаний будет позже, чем у препарата на основе антител.