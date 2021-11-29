Центр Гамалеи готовит испытания детской вакцины от коронавируса

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Вакцинация иностранцев от коронавирусной инфекции. Челябинск, укол, прививка, вакцинация, коронавирус, covid, ковид, спутник лайт
Вакцину испытают на детях 6—11 лет Фото:
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Коронавирус COVID-19

Центр имени Гамалеи готовится к исследованиям вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет. Соответствующая заявка подана в Министерство здравоохранения России.

«Сегодня утром подали документы [на исследование вакцины для детей] на возраст 6-11 лет», — заявил директор центра Александр Гинцбург. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что прививки от коронавируса подросткам в возрасте от 12 до 17 лет начнут ставить в конце декабря. Вакцинация детей от 6 до 11 лет начнется через два месяца. Гинцбург также предложил внести вакцинацию детей от COVID в национальный календарь прививок.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал вакцину «Спутник М» для подростков 12-17 лет. Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, подростков будут прививать с их собственного согласия (при условии, что они старше 15 лет) либо с согласия родителей. Подростковая вакцина от коронавируса должна поступить в гражданский оборот в конце декабря.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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