Центр Гамалеи готовит испытания детской вакцины от коронавируса

Центр имени Гамалеи готовится к исследованиям вакцины от коронавируса для детей от 6 до 11 лет. Соответствующая заявка подана в Министерство здравоохранения России.
«Сегодня утром подали документы [на исследование вакцины для детей] на возраст 6-11 лет», — заявил директор центра Александр Гинцбург. Его слова приводит ТАСС.
Он отметил, что прививки от коронавируса подросткам в возрасте от 12 до 17 лет начнут ставить в конце декабря. Вакцинация детей от 6 до 11 лет начнется через два месяца. Гинцбург также предложил внести вакцинацию детей от COVID в национальный календарь прививок.
Ранее Минздрав РФ зарегистрировал вакцину «Спутник М» для подростков 12-17 лет. Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, подростков будут прививать с их собственного согласия (при условии, что они старше 15 лет) либо с согласия родителей. Подростковая вакцина от коронавируса должна поступить в гражданский оборот в конце декабря.
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