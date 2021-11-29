Посетитель ТЦ в Казани ударил охранника ножом из-за QR-кода

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Проверка qr кодов в торговом центре Галерея Вояж. Тюмень , люди в масках, проверка qr-кода, вход в торговый центр
Конфликт между мужчиной и охранником начался после отказа предъявить QR-код Фото:
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В одном из торговых центров Казани мужчина напал на охранника с ножом после просьбы предъявить QR-код о вакцинации от COVID-19. В произошедшем разбирается полиция Казани.

«Днем поступил сигнал из ТЦ о том, что посетитель ранил ножом охранника. На место выехал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Был задержан мужчина 1973 года рождения, он доставлен в территориальный отдел полиции. По предварительным данным, конфликт возник после требования предъявить QR-код. Посетитель это сделать отказался», — передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы Росгвардии.

Ранее в Казани пассажиры начали нападать на кондукторов из-за QR-кодов. 22 ноября в регионе ввели обязательные QR-коды в общественном транспорте, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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