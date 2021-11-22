В Казани пассажиры напали на кондукторов из-за QR-кодов

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Некоторые пассажиры реагируют на проверку QR-кодов агрессивно Фото:
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В столице Республики Татарстан пассажиры нападают на кондукторов из-за проверки QR-кодов. Известно о двух случаях.

«Неустановленный пока мужчина, у которого не было QR-кода, избил кондуктора при попытке проехать по чужому проездному документу. Ранее в другом автобусе пострадала другой контролер», — пишет МК.RU со ссылкой на местный telegram-канал.

Сообщается, что женщина отказалась пускать пассажира без кода, из-за чего тот набросился на кондуктора с кулаками. В результате женщина получила перелом носа. Инцидент произошел в автобусе, следовавшем по маршруту №43. Нарушитель скрылся, женщине оказали помощь медики. Полиция ведет проверку, пишет издание.

До этого аналогичный инцидент произошел в другом транспорте Казани. Там мужчина ударил кондуктора и брызнул ей в лицо перцовым баллончиком.

За утро 22 ноября в Казани из общественного транспорта высадили более 500 пассажиров без QR-кодов. Накануне власти Татарстана усилили эпидемиологические меры из-за коронавируса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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