Екатеринбург станет образцом сохранения культуры для всей России

Федеральный закон об объектах культурного наследия готовятся изменить Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев создал рабочую группу по разработке предложений о внесении изменений в федеральный закон об объектах культурного наследия. Как рассказал URA.RU руководитель группы, лидер областного отделения «Единой России» Виктор Шептий в основу новой редакции закона ляжет опыт Екатеринбурга.

«Тема сохранения культурного наследия назрела давно. Губернатором было принято мудрое решение создать рабочую группу. Наша задача — подготовить на основе опыта Свердловской области и Екатеринбурга предложения по изменениям в федеральное и региональное законодательство. Замечу, что группа состоит из людей, имеющих огромный опыт в строительстве, архитектуре и учете мнения населения по самым важным вопросам», — рассказал Виктор Шептий.

Лидер рабочей группы подчеркнул, что опыт Среднего Урала будет ценен на уровне всей страны. «Совершенствование облика городов невозможно с одной стороны без сохранения исторического архитектурного наследия, а с другой — без применения самых передовых тенденций градостроительства. В этом Свердловская область и отдельно Екатеринбург являются примером для многих регионов», — заметил Шептий.

Он также напомнил, что вопросы культурного наследия актуализировала знаменитая Ирбитская ярмарка (после нее губернатор Куйвашев и депутат Госдумы Павел Крашенинников предложили изменения в федеральный закон). «Ирбит на сегодня — один из лидеров по сохранению и реставрации памятников старины не только в Свердловской области, но и в России», — заключил Шептий.

В рабочую группу также вошли вице-мэр Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов, директор Екатеринбургского центра по охране и использованию исторического и культурного наследия Леонид Генин, министр ЖКХ Николай Смирнов. Вместе с ними — директор Центра охраны памятников истории и культуры (Ирбит) Владимир Мантуров и начальник свердловского управления госохраны объектов культурного наследия Евгений Рябинин.